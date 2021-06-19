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Писатель Слава Сэ умер от коронавируса в Риге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, скончался в центральной больнице города Риги от коронавируса, сообщило издательство АСТ.

Отмечается, что у писателя было диагностировано полное поражение легких. Ему было 52 года.

Вячеслав Солдатенко изначально стал известен своими рассказами в соцсетях. Писать он начал после того, как ушел из бизнеса и работал сантехником. Издательство АСТ предложило издать заметки Вячеслава Солдатенко.

Его первой книгой стала "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" (2010).

В 2012 году стал сценаристом фильма "Джентльмены, удачи!", ремейка знаменитой советской картины.

В 2021 году вышла очередная книга Славы Сэ "Маленькая опера".

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Латвия Рига Слава Сэ Коронавирус

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