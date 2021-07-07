Глава СПЧ заявил о неготовности России к двумесячному локдауну

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Успешно бороться с пандемией коронавируса можно с помощью вакцинации населения или введения долгосрочных локдаунов, заявил "Интерфаксу" председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев и добавил, что страна к долгому локдауну, по его мнению, не готова.

"Есть два варианта - или долгосрочный локдаун, или прививки. Готовы ли мы к долгосрочного локдауну месяца на два? Я не уверен", - сказал он.

Европейский опыт, по его словам, показал, что "краткосрочный локдаун на две-три недели не срабатывает".

Одновременно он обратил внимание на противоречия в действиях властей регионов, которые призывают граждан соблюдать все требования и ограничения и одновременно проводят массовые мероприятия.

Фадеев предложил в этих вопросах "определиться": "Давайте, ладно, локдаун не надо, но все-таки не будем проводить массовые мероприятия с участием десятков тысяч людей".

Чтобы решить проблему пандемии, нужно снять эти противоречия и "навести порядок" по всем пунктам и вопросам, которые возникают в связи с принимаемыми мерами, в том числе с обязательной вакцинацией.

"Если сейчас удастся по всем этим пунктам навести порядок, взять себя в руки, систематизировать эти проблемы, больше доверия оказывать людям, тогда, я думаю, что проблема (коронавируса - ИФ) может быть решена за несколько месяцев", - подчеркнул глава СПЧ.

После проведения в Петербурге праздника для выпускников школ "Алые паруса" глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой недопустимо организовывать массовые мероприятия.