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СКР проверит сообщения об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку после получения травм семилетним ребенком в в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области. Пострадавший мальчик - сын певца Стаса Пьехи.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, правоохранительные органы извещены о ситуации. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

В прокуратуре Ленинградской области, не уточняя подробностей, сообщили, что проконтролируют ход доследственной проверки по ситуации в поселке Рощино Выборгского района, "при которой получил травмы семилетний ребенок".

Как рассказала в соцсетях мать мальчика Наталия Горчакова, инцидент произошел несколько дней назад в Рощино. Ее сын подружился с ребенком соседей - сыном футбольного арбитра Владислава Безбородова, однако супруга Безбородова, по словам Горчаковой, была против общения детей.

Тогда ребенок Пьехи "обиделся и не придумал ничего более изобретательного, чем мелко напакостничать" и проткнул карандашом их надувной бассейн.

"Жена судьи Безбородова, 53-летняя женщина, мать троих детей, пришла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула так, что он ударился головой о землю", - написала Горчакова.

По ее словам, супруга футбольного арбитра, также нанесла побои ее матери, бабушке пострадавшего мальчика.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

СКР Выборг Ленинградская область Стас Пьеха

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