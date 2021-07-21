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Уголовное дело возбуждено после избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова стала фигуранткой уголовного дела о причинении телесных повреждений сыну певца Стаса Пьехи в Ленинградской области.

О возбуждении СКР дела против Безбородовой Ирины Викторовны написал в соцсети адвокат Сергей Жорин. Он уточнил, что дело связано с причинением телесных повреждений семилетнему сыну Пьехи.

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В управлении СКР по Ленинградской области в свою очередь сообщили, что по факту травмирования семилетнего ребёнка в Выборгском районе возбуждено дело по ч.1 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

По данным следствия, 18 июля в коттеджном посёлке женщина в ходе конфликта по поводу испорченного надувного бассейна толкнула мальчика, в результате чего он упал и получил травмы. В настоящее время ребёнок находится в больнице.

Как рассказала в соцсетях мать мальчика Наталия Горчакова, инцидент произошел несколько дней назад в Рощино. Ее сын подружился с ребенком соседей - сыном футбольного арбитра Владислава Безбородова, однако супруга Безбородова, по словам Горчаковой, была против общения детей.

Тогда ребенок Пьехи "обиделся и не придумал ничего более изобретательного, чем мелко напакостничать" и проткнул карандашом их надувной бассейн.

"Жена судьи Безбородова, 53-летняя женщина, мать троих детей, пришла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула так, что он ударился головой о землю", - написала Горчакова.

Также, по словам Горчаковой, Безбородова ударила ее мать.

Информацией о позиции семьи Безбородовых "Интерфакс" не располагает.

СКР Ленинградская область Выборг Стас Пьеха

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