Пушкинский музей в октябре представит обновленную постоянную экспозицию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина 11 октября откроет обновленные залы постоянной экспозиции в Главном здании музея.

"Музей, который не боится перемен: 11 октября ГМИИ им. А.С. Пушкина представит новую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров. Шесть залов первого этажа Главного здания откроют публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века", - сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

Для посетителей в обновленном формате откроются залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века.

"Новая экспозиция важный для нас момент еще раз напомнить о том, что жизнь не стоит на месте. Она изменяется ежеминутно, ежесекундно и главное не упускать ни один из ее моментов, проживать каждый. Не забывать, не сожалеть о прошедшем и смотреть вперед – это и есть главный посыл наших перемен", - отметила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

Обновление залов было поручено французскому сценографу, историку искусства Патрику Уркаду, который в 1980-е годы занимал должность арт директора французского издания Vogue, был куратором выставок в музейном комплексе дворцов Версаля "XVIII век - у истоков дизайна" (2014) и "Увеселения и праздники королевского двора" (2016).

Как уточнили в музее, работа над реэкспозицией началась с исследования архивных документов. Была изучена история эволюции постоянной экспозиции живописи ГМИИ с 10 ноября 1924 года, когда была открыта картинная галерея Музея Изящных Искусств и до последних изменений, произошедших в 2006 году.

"Экспозиция, которая откроется 11 октября 2021 года, даст отсылки к прошлому и одновременно предложит новое видение первого этажа Главного здания музея. Классическая французская живопись, например, вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. Зато 31 зал, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые станет частью постоянной экспозиции. В нем разместится живопись, скульптура и декоративно прикладное искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков", - рассказали в музее.

Искусство Византии и Раннего Итальянского Возрождения останется в прежнем пространстве, однако, как отметили в галерее, зрители увидят его совершенно в ином свете. "В целом это новаторская экспозиция, но цель которой вернуть залам свет и пространство такими, как изначально их видели создатели музея Цветаев и Клейн", - добавили в Пушкинском музее.

В пяти залах, в которых сегодня располагается экспозиция итальянской и французской живописи, а также на главной выставочной оси и еще нескольких пространствах второго этажа сначала развернется выставка "Бывают странные сближенья". Ее специально для Пушкинского музея готовит французский куратор Жан-Юбер Мартен, а затем эти залы займет экспозиция, посвященная русским коллекционерам французской модернистской живописи и творений русских художников братьям Михаилу и Ивану Морозовым. По завершении этих двух выставок залы прежней постоянной экспозиции станут экспериментальной площадкой, где кураторы будут предлагать свои размышления на темы, связанные с постоянной экспозицией Пушкинского музея.