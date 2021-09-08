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Вышел первый тизер фильма "Матрица 4"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый тизер фантастического фильма "Матрица 4" (The Matrix Resurrections) 7 сентября на YouTube-канале.

Видео длится 16 секунд. Создатели показали красную и синюю таблетки и надпись "Выбор за тобой". Они также дали понять, что первый полноценный трейлер картины выйдет 9 сентября 2021 года.

Компания также создала сайт, посвященный премьере фильма. Любому входящему предлагается выбрать одну из таблеток и кликнуть на ее изображение, после чего на экране появляются еще два интерактивных тизера к фильму.

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