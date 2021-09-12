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В Испании скончалась солистка поп-дуэта "Баккара"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Испанская певица Мария Мендиола, известная по поп-группе 1980-х "Баккара" умерла в Мадриде в возрасте 69 лет, сообщает "Би-би-си".

Мендиола и певица Майте Матеос объединились в дуэт в 1977 году, когда они обе были танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура.

Сначала они исполняли песни других коллективов, а известность им принесла песня Yes Sir, I Can Boogie.

Группа "Баккара" выступала на Евровидении в 1978 году, представляя Люксембург.

Хроника 05 января 2019 года – 12 сентября 2021 годаУмершие знаменитости
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