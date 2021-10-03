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Основатель группы Van Halen Дэвид Ли Рот объявил об уходе из музыки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Один из основателей американской группы Van Halen вокалист Дэвид Ли Рот объявил в интервью Las Vegas Review-Journal о завершении музыкальной карьеры.

Он подчеркнул, что это заявление будет его единственным комментарием на данную тему.

Год назад скончался гитарист и основатель группы Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет, он умер от рака.

Группа была основана в середине 1970-х, когда Ван Хален и его брат Алекс познакомились с Ротом. На счету группы более десятка альбомов, во время записи которых коллектив неоднократно менял вокалиста: Рота сменил Сэмми Хагар, затем пришел Гари Чероне, после него в Van Halen вернулся Дэвид Ли Рот.

Рот, известный как Diamond Dave (Бриллиантовый Дэйв) участвовал в записи легендарных альбомов Van Halen 1970-х и 1980-х, которые принесли коллективу известность песнями Dance the Night Away и Jump.

США Van Halen

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