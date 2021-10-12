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Ученые воссоздали изображение обнаженной женщины под картиной Пикассо

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Под картиной испанского художника Пабло Пикассо "Завтрак слепого" нашли нарисованное в профиль изображение обнаженной женщины. Специалисты воссоздали его посредством искусственного интеллекта, после чего оно было распечатано на холсте с помощью 3D-принтера, сообщает CNN.

Эксперты британской компании Oxia Palus обнаружили изображение с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа. Он используется в разных областях, и с его помощью, например, можно послойно изучить картины и найти на них перерисованные фрагменты. Изображение на картине Пикассо было воссоздано с помощью искусственного интеллекта и технологий визуализации.

Обнаруженную картину назвали "Одинокая сидящая обнаженная" (Lonesome Crouching Nude). Изображение женщины относится к Голубому периоду творчества Пикассо: его картины с 1901 по 1904 год были написаны в оттенках голубого и зелено-голубого.

Пикассо закрасил фигуру женщины при создании картины "Завтрак слепого" в 1903 году. Физик из Университетского колледжа Лондона Джордж Канн предположил, что ищущий свой путь художник, возможно, и не хотел этого, но он был беден, а товары для художников стоили дорого, поэтому он "вероятно, закрашивал предыдущую работу с неохотой".

"Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец, раскрыто, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана", - отмечает ученый.

Пабло Пикассо Oxia Palus Великобритания

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