Одиннадцать работ Пикассо ушли с молотка за $110 млн

"Женщина в оранжево-красном берете" кисти Пабло Пикассо Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо, которые более 20 лет выставлялись в отеле Лас-Вегаса, проданы на аукционе за $110 млн, сообщает "Би-би-си".

Полотна и другие объекты искусства, принадлежащие MGM Resorts, выставлялись в ресторане "Пикассо" в отеле "Белладжио". Владельцы рассчитывают, что продажа шедевров Пикассо поможет им разнообразить коллекцию.

На торги были выставлены девять картин и два произведения из керамики.

Самым дорогим лотом стала картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете", на которой Пикассо изобразил свою музу и возлюбленную Марию-Терезу Вальтер. Полотно было продано за $40,5 млн.

Почти двухметровая картина "Мужчина и ребенок" была продана за $24,4 млн.

Также на торгах выставлялся "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", который был написан испанским художником в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Полотно ушло с молотка за $16,6 млн.