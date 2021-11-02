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Нового худрука МХАТа имени Горького предложит директор театра Кехман

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман представит кандидата на должность художественного руководителя театра, его назначат после согласования с Министерством культуры и профессиональным сообществом, сообщили в Минкультуры.

В ведомстве добавили, что узнали из СМИ о решении Эдуарда Боякова оставить должность художественного руководителя и для министерства это стало "абсолютной неожиданностью".

"Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщения о скорой отставке Боякова стали появляться в телеграм-каналах в октябре. В театре это отрицали.

27 октября Минкультуры сообщило, что новым директором МХАТа им. Горького назначен Владимир Кехман, по совместителству худрук Михайловского театра.

Вечером 1 ноября Бояков написал в фейсбуке, что Кехман попросил его написать заявление об уходе. Причиной невозможности работать вместе директор, по словам Боякова, назвал отношения худрука с президентом театра Татьяной Дорониной. Он добавил, что не намерен "устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство" не хочет с ним работать.

Эдуард Бояков стал художественным руководителем горьковского МХАТа в декабре 2018 года, сменив Доронину, которая руководила театром с момента разделения двух художественных театров в 1987 году. К лету 2019 года стало известно о назревшем конфликте: часть актеров критиковала новое руководство и его репертуарную политику и добивалась возвращения Дорониной.

Минкультуры проверило МХАТ, передало в Генпрокуратуру данные о выявленных нарушений и весной 2021 года изменило устав театра, передав руководящие полномочия директору и президенту, но не худруку.

У Владимира Кехмана два высших образования - факультет иностранных языков Самарского педагогического университета и продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, летом 2019 года он поступил в ГИТИС на факультет театральной режиссуры.

В 90-х годах Кехман занимался импортом фруктов, в частности, бананов. В 2015 году его компания JFC была признана банкротом. Театральным менеджментом он занимается с 2007 год, когда стал гендиректором петербургского Михайловского театра. В 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого учреждения. С 2015 по 2017 годы он был директором Новосибирского государственного театра оперы и балета, куда был назначен в разгар вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.

МХАТ имени Горького Эдуард Бояков Татьяна Доронина Минкультуры Владмир Кехман Михайловский театр

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