Художественным руководителем МХАТа имени Горького стал Безруков

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Художественным руководителем МХАТа имени Горького назначен Сергей Безруков, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Она напомнила, что он с 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе, является заслуженным артистом России.

Худруком театра с декабря 2018 года до ноября 2021 года был Эдуард Бояков. Он сообщил тогда в соцсетях, что уволился по просьбе нового гендиректора театра Владимира Кехмана, который был назначен 27 октября 2021 года. Предполагалось, что кандидатуру нового худрука Министерству культуры предложит Кехман.

В октябре 2025 года информация о том, что Кехман занимает должность гендиректора МХАТа пропала с сайта театра. В конце октября гендиректором театра была назначена Елена Булукова.

Минкультуры Ольга Любимова Эдуард Бояков Сергей Безруков
