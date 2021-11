Букеровскую премию - 2021 получил Дэймон Гэлгут за роман "Обещание"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Лауреатом Букеровской премии в 2021 году стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гэлгут за роман "Обещание" (The Promise), сообщается на сайте премии. Победитель получит приз в размере $68 тыс.

В шорт-лист премии, помимо романа Гэлгута, вошли "Замешательство" (Bewilderment) Ричарда Пауэрса, "Все об этом молчат" (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд, "Большой круг" (Great Circle) Мэгги Шипстед и "Авантюристы" (The Fortune Men) Надифы Мохамед.

Действие в романе "Обещание" происходит в ЮАР в конце периода апартеида. События из жизни белой семьи разворачиваются на фоне череды похорон.

" Мы приняли решение после долгих дискуссий и пришли к консенсусу по поводу книги, которая является настоящим образцом формы и продвигает ее по-новому, которая обладает невероятной оригинальностью и плавностью голоса, книги, которая наполнена историческим и метафорическим значением ", - заявила председатель жюри Букеровской премии 2021 года Майя Ясанофф, объявляя о победе "Обещания" Гэлгута.

Как отмечается, Гэлгут в 2003 и 2010 годах уже попадал в шорт-лист Букеровской премии, но тогда ему не удалось победить.

"Обещание" - девятый роман Гэлгута и первый за последние семь лет. Впервые произведение Гэлгута было опубликовано, когда ему было всего 17 лет.