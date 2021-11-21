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Исполнивший Чайковского в Каракасе оркестр признали самым большим в мире

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Оркестр, исполнивший в Каракасе музыку Петра Чайковского 13 ноября, признали самым большим в мире. Церемонию презентации сертификата об установленном рекорде продемонстрировал в субботу телеканал Telesur.

"От имени президента Мадуро и тех, кто любит Венесуэлу, я пришел сказать вам: спасибо, ребята, за то, что вы продемонстрировали, насколько смелая и достойная Венесуэла. Мы самый большой оркестр в мире! " - заявил министр связи и информации Фредди Наньес.

В прошлую субботу более 12 000 юных музыкантов Национальной системы молодежных и детских оркестров собрались, чтобы сыграть в центре Каракаса "Славянский марш" Петра Чайковского. До этого рекорд был установлен в 2019 году в России, когда оркестр из более чем 8 тыс. музыкантов исполнил на стадионе в Санкт-Петербурге гимн страны.

Венесуэла Каракас

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