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Литературовед и педагог Мариэтта Чудакова умерла от коронавируса

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Литературовед, историк литературы, общественный деятель и педагог Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни в больнице в Коммунарке, куда была госпитализирована с коронавирусом.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - говорится в сообщении ее дочери Марии Чудаковой в фейсбуке.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Ранее дочь сообщила, что Чудакова заболела 3 ноября, а 9 ноября была госпитализирована в реанимацию больницы в Коммунарке с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Биография

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году году окончила филологический факультет МГУ. Начала публиковаться в 1958 году.

С 1965-1984 годах работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Лауреат Премии московского комсомола (1969). С 1970 года - член Союза писателей СССР. В 1980 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме "Печатная книга и рукопись: взаимодействие в процессе создания и функционирования (На материале художественной прозы и науки о литературе 1920-1930-х годов)".

С 1985 года начала преподавать в Литературном институте имени М. Горького, где работала на кафедре новейшей русской литературы. С 1988 года в качестве визит-профессора преподавала в некоторых американских и европейских университетах. С 1991 года - член Европейской Академии.

В августе 1993 года в числе группы 36 литераторов подписала обращение с требованием провести досрочные выборы Верховного Совета. В 1994 - 2000 годах работала в составе Президентского совета (консультативного органа при президенте РФ), а также состояла членом Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ.

В 2007 году вошла в первую тройку кандидатов СПС на выборах в Госдуму, тогда партия не преодолела пятипроцентный барьер, получив менее 1% голосов избирателей.

Автор более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. Исследовательница литературы советского периода (творчество Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Михаила Козырева), поэтики, истории русской филологической науки, архивоведения (архивное дело и его история), текстологии.

Чудакова являлась председателем Всероссийского булгаковского фонда, а также ответственным редактором Тыняновских сборников.

С конца 1980-х годов, наряду с историко-литературной работой, много писала об острых политических и социальных вопросах российской действительности.

В январе 2002 года награждена Благодарностью президента РФ за активное участие в работе Комиссии по вопросам помилования при президенте России.

Мариэтта Чудакова

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