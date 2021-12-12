В Берлине прошла церемония вручения Премии Европейской киноакадемии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В субботу в Берлине состоялась 34-я церемония вручения Премии Европейской киноакадемии (European Film Awards), сообщает Deutsche Welle.

Лучшим европейским фильмом года была названа кинокартина "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич. Фильм повествует историю женщины по имени Аида, которая работает переводчицей в Сребренице - в зоне безопасности, находящейся под защитой ООН во время Боснийской войны. Она борется за спасение мужа и сыновей, которым грозит гибель. Исполнительница главной роли Ясна Джуричич получила награду как лучшая европейская актриса. Ясмила Жбанич удостоилась звания лучшего режиссера.

Двух наград удостоился фильм "Отец", в котором рассказывается история о страдающем деменцией одиноком пожилом мужчине. Энтони Хопкинс, cыгравший главную роль, был назван лучшим актером. Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон получили приз за лучший сценарий.

Лучшим документальным фильмом стал "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена. Этот же фильм был назван лучшим анимационным, а также получил специальный приз Европейского института кино.

Лучшей европейской комедией названа трагикомедия "Ниндзя-ребенок" норвежки Ингвилд Све Фликке.

За лучший дебют приз получил фильм "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4 тыс. человек - членов академии.

Ежегодная торжественная церемония награждения проходит поочередно в Берлине и в одном из других европейских городов. Однако в связи с пандемией коронавируса она в очередной раз была отменена. Вместо этого состоялась прямая трансляция небольшого торжества с участием нескольких гостей, состоявшегося в немецкой столице. Режиссер Ясмина Жбанич участвовала в ней виртуально - в формате видеоконференции. Она выразила благодарность за награду и назвала свой фильм посвящением женщинам из Сребреницы.