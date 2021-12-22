Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошел в шорт-лист "Оскара"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм", говорится в сообщении киноакадемии.

Среди претендентов на попадание в номинацию оказались картины из 15 стран: Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косово, Мексики, Норвегии, Панамы, Испании. Кроме того, в шорт-лист попал фильм "Купе № 6" финского режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции Финляндии, России и Эстонии.

Картина Коваленко была выдвинута на премию в номинации "Иностранный художественный фильм" российским оскаровским комитетом.

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года в Dolby Theatre, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.