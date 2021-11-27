Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" стал победителем фестиваля в Онфлере

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Обладателем главного приза "За лучший фильм" ежегодного фестиваля российского кино в нормандском городе Онфлер стала работа режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", сообщили "Интерфаксу" в субботу в оргкомитете киносмотра.

"Это особый фестиваль российского кино, который прошел без главных русских участников, потому что пандемия помешала организовать приезд обычно многочисленной делегации из России. Мы провели это событие после годичного перерыва, так как в прошлом году по той же причине пришлось отменить нашу встречу в последний момент", - рассказала агентству президент фестиваля Франсуаз Шнерб.

Специальный приз жюри достался работе "На дальних рубежах" режиссера Максима Дашкина, приз за лучшую женскую роль - актрисе Виктории Толстогановой, сыгравшей в этом же фильме.

Приз публики получил фильм "Владивосток" режиссера Антона Борматова.

Приз региона Нормандия "За лучший дебют" жюри присудило работе Анны Саянной "#С_училища".

Жюри завершившегося фестиваля, которое возглавляла швейцарская актриса Марта Келлер, решило не присуждать в этом году призы за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий, сочтя, что достойных кандидатов не нашлось.

Сюжет картины "Разжимая кулаки" разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой.

Ранее картина стала обладателем главной награды секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.