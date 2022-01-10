"Власть пса" стала обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Лучшими драматическими актерами стали Уилл Смит и Николь Кидман

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Картина "Власть пса" режиссера Джейны Кэмпиона стала обладателем "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма".

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Информация об обладателях наград публикуется в социальных сетях премии.

Картина основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Сюжет рассказывает о двух братьях Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда один из них женится на вдове Роуз, которая переезжает к братьям на ранчо, второй брат чувствует себя преданным и начинает против неё войну.

Кэмпион также стала обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссер.

В номинации " Лучший фильм - драма" также были представлены картины "Дюна" Дени Вильнева, "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина, "Белфаст" режиссера Кеннета Брана и "CODA: Ребенок глухих родителей" режиссера Сианы Хедер.

Актер Уилл Смит стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший драматический актер за исполнение роли отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард". Награды за "Лучшую женскую роль в драме" удостоена Николь Кидман за роль в фильме "Быть Рикардо".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.