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"Вестсайдская история" Спилберга стала обладателем "Золотого глобуса"

Обладателем "Золотого глобуса" стал саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Информация об обладателях наград публикуется в социальных сетях премии.

В номинации " Лучший фильм - комедия или мюзикл" также были представлены картины "Сирано" Джо Райта, "Не смотрите наверх" Адама Маккей, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и "Тик-так, бум!" Лин-Мануэля Миранда.

Фильм Спилберга является адаптацией одноименного бродвейского мюзикла 1957 года Артура Лорана, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма, основанного на пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта".

Награду в номинации "Лучшая роль актера в мюзикле или комедии" получил актер Эндрю Гарфилд за фильм "Тик-так, бум!". Обладательницей "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле стала Рейчел Зеглел за фильм "Вестсайдская история".

Композитор Ханс Циммер завоевал "Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму "Дюна". Награду за лучшую песню к фильму получила композиция Билли Айлиш "Не время умирать" к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

Обладательницей награды в номинации "Лучшая женская роль второго плана" стала Ариана Дебоуз за фильм "Вестсайдская история". В аналогичной мужской номинации обладателем "Золотого глобуса" стал австралийский актер Коди Смит-Макфи за фильм "Сила собаки".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

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