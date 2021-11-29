Работы Фаберже на торгах в Лондоне продали в два раза дороже оценочной стоимости

Серебряный ковш Карла Фаберже из коллекции Гарри Вульфа Фото: Neil Hall/EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов "Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа" составила 5,2 млн фунтов стерлингов, превысив оценку в два раза, сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме.

"Собрание включало 86 произведений - от камнерезных фигурок животных, рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений (...) Предпродажная оценка собрания в 2 150 000 фунтов стерлингов была превышена более чем в два раза благодаря борьбе ставок, развернувшейся среди покупателей в зале, по телефону и онлайн", - сообщили в аукционном доме, уточнив, что общая выручка составила 5 203 250 фунтов стерлингов.

В аукционе участвовали клиенты из 18 стран. Покупатели из России активно боролись за камнерезные фигурки животных с выдающимся провенансом и произведения в русском стиле. Как отмечается, более 20% покупателей были из России. Как сообщили глава отдела русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен и специалист отдела русского искусства Christie's Марго Оганесян, аукцион прошел невероятно успешно, в ходе торгов продано 98% лотов и вдвое превышена предаукционная оценка.

"Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже, выдающееся мастерство ювелиров дома и неиссякаемое желание обладать этими предметами во всем мире", - отметили представители аукционного дома.

Так, мозаичная брошь из золота и платины, украшенная драгоценными камнями была продана за 350 000 фунтов стерлингов при оценке 70 - 90 тыс. фунтов стерлингов. Этюд земляники в стакане из горного хрусталя с украшениями из золота, эмали, нефрита, жемчуга и бриллиантов был продан за 325 тыс. фунтов стерлингов при эстимейте 200-300 тысяч. Украшенная драгоценными камнями и эмалью бонбоньерка из яшмы с отдельными элементами из золота ушла с молотка за 200 тыс. при эстимейте 30-50 тысяч. Другие лоты также были проданы дороже оценки экспертов.

Кроме того, прошёл аукцион русского искусства, который принес по итогам двух сессий живописи и декоративно-прикладного искусства 5 927 350 фунтов стерлингов.

Топ-лотами стали полотно Ивана Айвазовского "Генуэзские башни на Черном море", участвовавшее в 120-й выставке картин художника в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге с 29 декабря 1895 по 31 декабря 1896 года, ушедшее с молотка за 862 500 фунтов стерлингов, и картина Константина Коровина "В саду", проданная за 742 500 фунтов стерлингов.

За пять произведений из азиатской экспедиции Николая Рериха 1925-1929 годов, по словам организаторов торгов, развернулась "настоящая война ставок, по итогам которой работы были проданы в сумме за 628 500 футов стерлингов".