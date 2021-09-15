Предметы из коллекции Романовых выставят на торги за 300 млн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Семейные реликвии дома Романовых, среди которых золотое пасхальное яйцо работы Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны, выставят на аукционе в Москве 30 сентября, общая стоимость лотов составляет около 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"В Аукционном доме "Литфонд" пройдут торги исторических предметов, связанных с русской императорской фамилией", - говорится в сообщении.

Одним из лотов аукциона станет золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, которое было создано Карлом Фаберже в 1892 году. Стартовая цена этого лота составляет 28 млн рублей.

В коллекции предстоящего аукциона также три иконы, связанные с императорским домом. Одна из них была подарена в 1891 году императору Александру III и его супруге Марии Федоровне на 25-летие их венчания. Стартовая цена - 8 млн рублей. Другую - "Вознесение Богоматери на небо" - монахини Гефсиманской женской общины подарили цесаревичу Алексею Николаевичу. Торги начнутся от 5 млн рублей. Третья икона Святителя Иоанна Тобольского была передана императрицей Александрой Фёдоровной своей фрейлине Анастасии Гендриковой.

Всего на аукцион собрано 300 лотов, в числе которых предметы из собраний представителей рода Романовых, известных русских княжеских родов, военного и политического истеблишмента России: редкие книги, исторические документы, письма, автографы, фотографии, плакаты, живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства.