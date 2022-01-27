Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 510 675+3 875 457

Картину Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Картина одного из самых известных живописцев эпохи Возрождения Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $45,4 млн, говорится в пресс-релизе аукционного дома.

КультураПод слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцемПод слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцемЧитать подробнее

Речь идет о полотне "Муж скорбей", созданном примерно в 1500 году.

Отмечается, что эта цена - одна из самых высоких, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.

"Работы Боттичелли - любого периода - остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке", - указали в Sotheby's.

В аукционном доме добавили, что картина "Муж скорбей" с момента ее приобретения на торгах в 1963 году оставалась в одной и той же частной коллекции.

Сандро Боттичелли считаемся одни из самых значимых итальянских живописцев эпохи Возрождения. Среди наиболее известных его работ - "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".

Sotheby's Нью-Йорк Сандро Боттичелли

Новости по теме

Новости

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Умер актер Расми Джабраилов

Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

Певец Meat Loaf умер в возрасте 74 лет

Умер поэт Анатолий Найман

Компания Лесневских запустит первую развлекательную киностудию в космосе

Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
Умершие знаменитости

Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });