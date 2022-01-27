Картину Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Картина одного из самых известных живописцев эпохи Возрождения Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $45,4 млн, говорится в пресс-релизе аукционного дома.

Речь идет о полотне "Муж скорбей", созданном примерно в 1500 году.

Отмечается, что эта цена - одна из самых высоких, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.

"Работы Боттичелли - любого периода - остаются чрезвычайно редкими на аукционах. В особенности, его поздние работы очень редко появляются на рынке", - указали в Sotheby's.

В аукционном доме добавили, что картина "Муж скорбей" с момента ее приобретения на торгах в 1963 году оставалась в одной и той же частной коллекции.

Сандро Боттичелли считаемся одни из самых значимых итальянских живописцев эпохи Возрождения. Среди наиболее известных его работ - "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".