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Умерла известный кинокритик Ольга Галицкая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Умерла радиожурналистка, кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Ольга Галицкая. Ей было 69 лет. Об этом на ее странице в Facebook сообщают ее друзья в ночь на 31 января.

Ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина в воскресенье сообщила в "Фейсбуке", что у Галицкой случился инсульт на фоне пневмонии. До этого она переболела коронавирусом. Ее госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Галицкая работала на радиостанциях "Культура", "Эхо Москвы", "Маяк", печаталась в "Московском комсомольце". Она также была членом Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, являлась лауреатом премии "Золотой Овен", была награждена Дипломами Гильдии киноведов и кинокритиков.

Хроника 05 января 2019 года – 31 января 2022 годаУмершие знаменитости
Ольга Галицкая Коронавирус

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