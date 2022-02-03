Первое издание "Слова о полку Игореве" выставят на торги "Литфонда"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первое издание "Слова о полку Игореве" выставят на торги аукционного дома "Литфонд" 10 февраля, начальная цена лота составит 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Первоначальная стоимость книги - 3 млн рублей.

Издание, выставленное на торги, было напечатано в 1800 году. В аукционном доме напомнили, что около трех лет назад некомплектный экземпляр "Слова о полку Игореве" ушел с молотка почти за 8 млн рублей.

Также на торги выставлены: издание "Стихотворения" Александра Пушкина (первоначальная цена - 2 млн рублей), "Военные рассказы" Льва Толстого (400 тыс. рублей), книга из библиотеки Алексея Аракчеева "Альбом важнейших видов Амстердама" с собственноручной надписью графа (350 тыс. рублей).