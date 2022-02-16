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Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс станут ведущими церемонии вручения 94-й премии "Оскар", сообщили организаторы кинопремии.

"Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс проведут 94-й Оскар", - говорится в сообщении.

Три предыдущие церемонии вручения премии "Оскар" прошли без ведущих.

Холл, Шумер и Сайкс - американские актрисы, специализирующиеся на комедийном жанре.

На награду в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" претендует работа российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

Оскар Реджина Холл Эми Шумер Ванда Сайкс

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