"CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" режиссера Шаха Хидера стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения наград 94-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Дюна" Дени Вильнева, "Белфаст" Кеннета Брана, "Не смотрите наверх" Адама Маккей, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Король Ричард" Рейнальдо Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и "Власть пса" Джейн Кэмпион.

Фильм также стал обладателем "Оскара" за лучший адаптированный сценарий.

Картина рассказывает о семье глухих, которая ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби - единственный слышащий член семьи - помогает глухим родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой. Фильм - англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье".

Награды за лучшую режиссуру удостоена Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса".

Лучшими актерами по версии "Оскара" стали Уилл Смит за фильм "Король Ричард" и Джессика Честейн за работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй".

Лучшим актером второго плана по версии американской киноакадемии стал Трой Котсар ("CODA: Ребенок глухих родителей"). В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Ариана ДеБос ("Вестсайдская история").

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала работа из Японии "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.

Награда за "Лучший оригинальный сценарий" досталась фильму "Белфаст".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.