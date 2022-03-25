Калягин не ждет тяжелых последствий для театров от западных санкций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин считает, что зарубежные санкции серьезно не отразятся на работе театров.

"Нет таких санкций и никогда не будет таких санкций, которые помешали появлению новых талантов, талантливых людей, которые пишут пьесы, играют на сцене, ставят спектакли. Западные санкции сыграют свою роль, но эта роль - трудности временные. Все-таки в какой-то степени та логистика, которая была, она будет несколько нарушена и изменена, но все равно в нашу пользу", - сказал он на пресс-конференции.

Калягин признал, что будут временные трудности, связанными с техническим оборудованием, которое не производится в России, но это также не сильно отразится на работе театров.

По его словам, в ближайшее время проведение гастролей по прежним маршрутам будет невозможно, поэтому временно эти "маршруты изменятся". Введенные ограничения помогут возникновению новых обменов и гастролей театров внутри страны, полагает он.