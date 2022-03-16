Прима Большого театра Смирнова ушла из театра и продолжит карьеру в Нидерландах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть театр и продолжить свою карьеру в Нидерландах, сообщили "Интерфаксу" в ГАБТ.

"Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Смирнова ушла из театра, позже появилась информация, что она оформила отпуск на год.