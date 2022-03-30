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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Омске на фестивале исполнят партию в пинг-понг в сопровождении оркестра

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На закрытии VI фестиваля новой музыки "Рикошет" 31 марта в концертном зале Омска будут исполнены три премьеры, в одной из которых поучаствуют спортсмены федерации настольного тенниса Арина Павлий и Тимур Исмаилов, сообщает пресс-служба омской филармонии.

Они исполнят партию в сопровождении симфонического оркестра - это произведение "Ricochet" Энди Акихо.

В центре зала установят теннисный стол, вокруг разместятся 100 музыкантов оркестра и дирижер Дмитрий Васильев. Для концерта уже закуплены 400 шариков.

VI фестиваль новой музыки начался 16 марта. Впервые его провели в Омске в 2008 году. В 2018 году Васильев ввел в состав омского симфонического оркестра партии автомобильных шумов.

Омск Энди Акихо Дмитрий Васильев
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