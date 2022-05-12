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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Новым директором премии "Большая книга" стала Татьяна Восковская

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Новым директором национальной премии "Большая книга" и литературной премии "Лицей" стала Татьяна Восковская, возглавившая "Центр поддержки отечественной словесности" вместо ушедшего с этого поста Георгия Урушадзе.

О назначении Восковской "Интерфаксу" сообщили в "Центре поддержки отечественной словесности" в четверг. "Учредители и попечители Центра единогласно одобрили это назначение", - сказал директор департамента печати Минцифры, председатель совета "Центра поддержки отечественной словесности" Владимир Григорьев, чьи словам приведены в сообщении Центра.

Восковская сообщила, что уж приступила к подготовке очередных мероприятий Центра.

Он также выразил благодарность бывшему директору Центра Георгию Урушадзе "за многолетнее плодотворное сотрудничество".

Журналист и продюсер Георгий Урушадзе покинул свой пост 29 апреля из-за несогласия с действиями РФ на Украине. Он возглавлял Центр и был директором премий с момента их учреждения.

Короткий список премии "Лицей" будет оглашен 18 мая, а победители - в день рождения Пушкина 6 июня на фестивале "Красная площадь". Кроме того, 2 июня на традиционном литературном обеде огласят короткий список "Большой книги".

Татьяна Восковская

Родилась в Таганроге, окончила Литинститут им. Горького (семинар критики), работала в различных российских СМИ журналистом и редактором.

В 2005 - 2017 гг. - автор и руководитель международного литературного конкурса "Русская Премия", с 2010 года - начальник управления специальных и международных проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр). Координатор премии "Читай Россию" за лучший перевод произведений русской литературы на языки мира.

Большая книга Татьяна Восковская
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