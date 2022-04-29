Гендиректор "Большой книги" Урушадзе сообщил, что покинул свой пост

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор национальной премии "Большая книга" и литературной премии "Лицей" Георгий Урушадзе сообщил о своем уходе с этих постов и отъезде из России.

"С этого момента я больше не директор "Большой книги". Нет, это не результат действий команды троллей, об отставке я просил давно, только что она принята", - написал Урушадзе на своей странице в соцсетях.

По его словам, причиной ухода стало его несогласие с происходящем на территории Украины, в связи с чем он "не видел для себя возможностей продолжать".

"За "Большую книгу", а также "Лицей" и "Книгуру" не переживаю: проекты или останутся честными и независимыми, как были, или исчезнут. Слишком там всё прозрачно, любое вмешательство будет заметно", - написал он, выразив благодарность писателям, экспертам, журналистам, членам жюри, которые были вместе с ним все эти годы.

Он добавил, что пока не знает, чем займется дальше. "Но жить пока буду за пределами страны", - сообщил Урушадзе.

Урушадзе был генеральным директором национальной премии "Большая книга" с момента ее учреждения в 2005 году. Также являлся соучредителем Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" и премии "Лицей" имени Пушкина для молодых прозаиков и поэтов. Член Литературной академии (жюри) премии "Большая книга".

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредители которого - АО "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь", компания Vi. Соучредители премии: Минцифры, Минкультуры, Институт русской литературы РАН и др.