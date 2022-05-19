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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Ингушетия 21 мая впервые отпразднует День башен

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Ингушетии 21 мая впервые отметят новый праздник - День ингушских башен. Его будут праздновать каждый год в третью субботу мая, сообщил "Интерфаксу " представитель правительства республики.

В этот день будут проводиться публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия. Глава республики Махмуд-Али Калиматов распорядился учредить праздник башен в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что ученые установили, что название ингушей "гIалгIай" - происходит от слова "гIала" ("башня") и означает "жители башен". Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные башни разбросаны по всему региону.

Самый популярный памятник - башенный комплекс "Вовнушки" - стал финалистом проекта "Семь чудес России".

Сейчас в регионе на госохране стоят 2 659 объектов культурного наследия музея-заповедника Ингушетии, из них в единый реестр народов России входят 199, уточнили агентству в пресс-службе республиканского парламента.

Утверждены границы территории 199 памятников, предмет охраны тоже 199 ОКН, зоны охраны - для 43. Работа по выявлению памятников продолжается, в год специалисты выявляют в среднем больше 300 ОКН.

Ингушетия День башен Вовнушки Махмуд-Али Калиматов
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