Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В Ингушетии при реставрации родовых башен нашли украшения и лунный календарь

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Ингушетии при реконструкции средневековых родовых башен Бишт в Джейрахском районе нашли более 1500 артефактов. Реставратор Магомет Малороев передал находки музею краеведения, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Это кольца, браслеты и серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне. В пресс-службе уточнили, что все находки относятся к средним векам.

Пока артефакты находятся в хранилище. Сотрудники музея проведут их детальную опись, отреставрируют, поставят на учет. Выставить их собираются летом.

В ноябре 2021 года средневековый башенный комплекс замкового типа Бишт был открыт после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Он располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии.

Ингушетия Бишт Джейрахский район Магомет Малороев

Новости по теме

Новости

Верховный суд признал террористическим и запретил в РФ движение "Колумбайн"

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что детей нужно прививать для увеличения коллективного иммунитета в РФ

Эксперт заявил, что детей нужно прививать для увеличения коллективного иммунитета в РФ

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });