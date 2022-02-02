В Ингушетии при реставрации родовых башен нашли украшения и лунный календарь

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Ингушетии при реконструкции средневековых родовых башен Бишт в Джейрахском районе нашли более 1500 артефактов. Реставратор Магомет Малороев передал находки музею краеведения, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Это кольца, браслеты и серьги, топоры, курительные трубки, наконечники стрел, а также лунный календарь, высеченный на камне. В пресс-службе уточнили, что все находки относятся к средним векам.

Пока артефакты находятся в хранилище. Сотрудники музея проведут их детальную опись, отреставрируют, поставят на учет. Выставить их собираются летом.

В ноябре 2021 года средневековый башенный комплекс замкового типа Бишт был открыт после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Он располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии.