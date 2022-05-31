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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который должен был пройти августе, перенесен на следующий год, сообщили организаторы.

"Оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия - с августа 2022-го на следующий год", - говорится в сообщении, распространённом в соцсетях конкурса.

Отмечается, что перенос конкурса "обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран".

Конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года. До 2014 года проходил в Юрмале, с 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи.

Сочи Новая волна
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