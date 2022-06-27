Матвиенко заявила о "кризисе жанра" в детском кино

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В детском кинематографе наблюдается кризис жанра из-за отсутствия ярких детских кинематографистов и писателей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Тема больная, (...) все время обсуждается. Мне кажется, дело не столько в деньгах. (...) Какой-то кризис жанра, понимаете. Детских кинематографистов ярких нет, детских писателей, поэтов как-то нет", - заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Возможно, по ее словам, кинематографисты и авторы есть, но их "надо откапывать, они где-то незамеченными остались".

Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в своем выступлении заявил, что в последние годы в России "полностью потеряли такой феномен как детский кинематограф, его просто не существует в стране".

По его словам, проблема российского кино связана с тем, что она полностью не ушла к рыночной модели от советской, когда производство фильмов было при поддержке государства.

Он считает, что в отношении большого кинематографа усиление рыночных отношений - это правильно. "Детское кино в принципе не рентабельно, оно ориентированно на детей, на низкую стоимость билетов, оно ограничено (по просмотрам) группой детей и родителей", - отметил Шахназаров.

Он также предложил рассмотреть вопрос создания должности "генпродюсера" и структуры, которая будет определять программу создания фильмов, получающих финансирование.

"Имело бы смысл все-таки создать какую-то структуру, либо в рамках Минкультуры, либо в рамках Фонда кино, где была бы такая должность как генеральный продюсер, с группой редакторов, которые разрабатывали бы и принимали бы программу создания фильмов, которые за это отвечали", - сказал Шахназаров.