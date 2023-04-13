Третьяковка летом начнет курс лекций о московских коллекционерах

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея планирует летом запустить цикл лекций, посвященных московским коллекционерам, сообщила на пресс-конференции замгендиректора по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.

"Очень надеемся, что летом этого года мы запустим в основном здании, в нашем основном лекционном зале в Лаврушинском переулке цикл лекций "Московские коллекционеры". Мы запустим его летом, а продолжим осенью", - сказала она.

Лекции будут подготовлены сотрудниками галереи, для этого уже создана рабочая группа.

Лекторы расскажут о коллекционерах Козьме Солдатёнкове, Илье Остроухове, Иване Цветкове, братьях Морозовых и других. Как отметила Гафар, многие их этих коллекционеров были также благотворителями и меценатами.