Более 300 издательств примут участие в 35-й Московской международной книжной ярмарке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более сотни авторов представят свои произведения в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в выставочном комплексе "Гостиный Двор" со 2 по 5 сентября, сообщили организаторы ярмарки.

"На всей территории "Гостиного двора будет представлено более 300 издательств, пройдет более 350 мероприятий. По традиции, как всегда, главными гостями и героями нашей ярмарки станут писатели и их книги. Более 100 авторов примут участие в ярмарке, они проведут и встречи с читателями, примут участие в литературных дискуссиях, тематических круглых столах", - сказала заместитель начальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юлия Гнездилова на пресс-конференции.

В ярмарке примут участие издатели из различных регионов России. Также ожидаются гости из Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая. В этом году мероприятия ярмарки вновь пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Директор ММКЯ Андрей Гельмиза отметил, что ярмарка впервые проходит в "Гостином дворе". "Ярмарка действительно за последние четыре года сменила несколько пространств, в этом году мы в Гостином дворе в первый раз, для нас ярмарка собирается заново и, надеюсь, что для вас она тоже станет открытием, потому что это новое пространство", - сказал Гельмиза.

Художественная литература и нон-фикшн

По словам куратора программы художественной и нон-фикшн литературы ММКЯ Ольги Прохоровой, всего в программах примут участие 185 авторов, пройдет 133 мероприятия. Она также отметила, что в этом году организаторы приняли решение не разбивать площадки по жанрам.

Как сообщили в пресс-службе ММКЯ, в рамках ярмарки в этом году выступят писатели Александр Архангельский, Алексей Варламов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Алексей Иванов, Анна и Сергей Литвиновы, Сергей Лукьяненко, Александра Маринина, Анна Матвеева, Вадим Панов, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Виктор Ремизов, Николай Свечин, Татьяна Устинова, Антон Чиж, Елена Чижова и многие другие. Новые книги представят оперная певица Любовь Казарновская, тревел-журналист и телеведущий Михаил Кожухов, кинорежиссер Карен Шахназаров.

В мероприятиях нон-фикшен программы примут участие адвокат Павел Астахов, искусствовед Софья Багдасарова, врач Сергей Бубновский, китаевед Бронислав Виногродский, театральный режиссер Андрей Житинкин, легенды футбольного клуба "Спартак" Евгений Ловчев, Эдуард Мор и Игорь Шалимов, врач-гематолог Михаил Фоминых.

Детская программа

В рамках детской программы ММКЯ пройдет более 70 мероприятий для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами, педагогами и многое другое. Состоятся встречи с детскими писателями и поэтами Эдуардом Веркиным, Дарьей Герасимовой, Анной Гончаровой, Алексеем Зайцевым, Александрой Калининой, Кристиной Кретовой, Викторией Ледерман, Анастасией Орловой, Ларисой Романовской, Мариной Тараненко, Еленой Усачевой, художниками-иллюстраторами Романом Беляевым, Леной Булай, Дарьей Герасимовой, Ольгой Ионайтис, Ольгой Мониной, Наташей Югай, режиссером Викторией Фанасютиной, блогерами Петром Земсковым, Кирой Юхтенко.

Отраслевая программа и премии

Как сообщили в пресс-службе, в рамках ММКЯ пройдет церемония вручения премии Национального конкурса "Книга года", где подводятся итоги прошедшего сезона и выбираются лучшие книжные новинки года, состоится церемония награждения победителей XIX Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", а также награждение лауреатов XI конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2022".

Крупнейшим отраслевым мероприятием на ММКЯ станет конференция "Книжный рынок России - 2022", в ходе которой планируется обсудить состояние и перспективы развития российского книжного рынка, основные тенденции книгоиздания и книгораспространения в I полугодии 2022 года, проблемы книжной полиграфии, а также тенденции развития рынка электронных и аудиокниг.

Выставки

В рамках проходящего Года народного творчества и культурного наследия Российский книжный союз при поддержке Минцифры представит книжную экспозицию "Культурное наследие стран СНГ", где будут представлены более 300 книг на национальных языках, народные сказки, переводы на русский язык и с русского языка, языковые учебные пособия, книги по туризму, национальным костюмам, обычаям, кухням.

Также пройдет выставка работ конкурса иллюстраторов "Рисуем миры Пелевина", запущенного накануне 60-летия автора. Иллюстрации победителей первого сезона конкурса были использованы для оформления 12 книг серии "Народное собрание сочинений Виктора Пелевина".

На выставке книжной иллюстрации для детской книги "Около поэзии" будут представлены рисунки молодых художников к книгам отечественных поэтов. Кроме того, пройдет выставка книг - финалистов премии "Книга года", на которой будут представлены книги, вошедшие в шорт-лист Национального конкурса "Книга года - 2022" в 11 номинациях.