Театр "Ленком" в новом сезоне представит четыре премьеры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Театр "Ленком Марка Захарова" в новом сезоне планирует выпустить четыре премьеры спектаклей, в том числе спектакль "Бег" по пьесе писателя Михаила Булгакова и хип-хоп оперу "Маяковский" к 130-летию поэта, сообщили в пресс-службе театра.

В пятницу состоялся ежегодный сбор коллектива театра. На нем было объявлено, что 96-й сезон откроется спектаклем "Последний поезд" в постановке режиссера Антона Яковлева; его сыграют 2, 3, 4 сентября. Также 8 и 10 октября состоится премьера спектакля "Старомодная комедия" по пьесе драматурга Алексея Арбузова; режиссер-постановщик - Роман Самгин, в ролях - заслуженная артистка России Олеся Железняк и народный артист России Игорь Бочкин.

В феврале планируется премьера спектакля "Бег" в постановке народного артиста России Александра Лазарева. В конце сезона главный режиссер театра Алексей Франдетти выпустит свой первый спектакль: он поставит хип-хоп оперу "Маяковский" к 130-летию поэта. Также в новом сезоне на сцене "Ленкома" появится спектакль с участием популярного коллектива "Заячий стон", который состоит из артистов театра Кирилла Петрова, Максима Амельченко, Алексея Полякова, Виталия Боровика.

Сообщается, что Франдетти также планирует выпустить музыкальный спектакль по пьесе Марины Цветаевой "Приключение".

27 октября театр отметит 95-летие. В этот день в честь юбилея на сцене театра пройдет театрализованное представление "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". 18 октября состоится открытие выставки "Ленком. Без пяти сто", в которой отражены основные вехи истории театра.

Кроме того, сообщается, что на сборе труппы руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер подвел итоги прошедшего 95-го сезона. Он отметил, что с 2019 по 2022 год в театре был осуществлен 161 ввод в спектакли текущего репертуара. Более 60 человек были отмечены государственными, ведомственными и муниципальными наградами.