Российский национальный оркестр сменит руководителя из-за проблем с действующим худруком

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр не будет продлевать контракт с действующим худруком коллектива Михаилом Плетневым из-за его фактического отсутствия в стране и отсутствия от него информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом.

"Трудовой договор с художественным руководителем Российского национального оркестра Михаилом Васильевичем Плетневым не будет продлен. Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также непредоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом", - сообщили в официальном телеграм-канале коллектива.

Отмечается, что с конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем практически отсутствует, на протяжении длительного времени фактическую творческую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры, в то время как Плетнев "находится большую часть времени за пределами страны".

"Российский национальный оркестр является одним из ведущих симфонических оркестров страны, к нему всегда было приковано пристальнейшее внимание музыкальной общественности и самой широкой публики. Поэтому поиск и согласование кандидатуры нового художественного руководителя для столь титулованного и прославленного коллектива - задача непростая и может занять некоторое время", - отмечается в сообщении.