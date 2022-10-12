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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Назначен новый худрук Российского национального оркестра вместо Плетнева

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Художественным руководителем Российского национального оркестра назначен художественный руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она предложила ему художественное руководство оркестром, он принял это предложение и назвал своей первостепенноей задачей - сохранить коллектив и его традиции, говорится в телеграм-канале Любимовой.

В середине сентября стало известно, что РНО решил не продлевать контракт с тогдашним худруком Михаилом Плетневым из-за его фактического отсутствия в стране и отсутствия от него информации о его планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом. В такой ситуации было невозможно строить долгосрочную стратегию развития коллектива, объяснял телеграм-канал РНО. Там также отметили, что плотного творческого контакта Плетнева с оркестром не было с конца 2020 года, с музыкантами фактически работали приглашенные дирижеры.

РНО Михаил Плетнев Александр Рудин Минкультуры Ольга Любимова
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