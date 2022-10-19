В Еврейском музее Москвы откроется выставка русских авангардистов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Еврейском музее и центре толерантности 19 октября откроется выставка авангарда "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие", сообщила пресс-служба музея.

В экспозицию включены 98 работ из Третьяковки, Русского музея, Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина, региональных музеев и частных коллекций. В организации выставки участвуют Ельцин Центр и "Энциклопедия русского авангарда".

Часть экспозиции выставлялась прошлой зимой и осенью в Ельцин Центре. Работа Анны Лепорской "Три фигуры" войдет в экспозицию в Москве после реставрации: в декабре 2021 года в Екатеринбурге охранник Ельцин Центра пририсовал двум персонажам глазки. Также экспозицию дополнит графика из Третьяковки, супрематистский фарфор из Эрмитажа и музея-усадьбы "Кусково", живопись из Витебского областного краеведческого музея.

В рамках выставки пройдет эксперимент "Я — Малевич", в рамках которого посетители получат возможность увидеть все работы глазами одного из десяти художников, чьи работы представлены в экспозиции. С помощью смартфона, наушников и QR-кода игры "Я – Малевич" посетитель сможет выбрать, от чьего лица посмотреть работы. Специальный проект доступен по входному билету на выставку и рекомендован для зрителей старше 10 лет.

Выставка закроется 19 февраля 2023 года.