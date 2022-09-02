Работу ученицы Малевича после реставрации покажут в Еврейском музее и центре толерантности

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Картину Анны Лепорской "Три фигуры", которую во время выставки в "Ельцин-Центре" повредил охранник, представят на выставке в Еврейском музее и центре толерантности после проведенной Третьяковской галереей реставрации, сообщили в пресс-службе музея.

"С 19 октября 2022 по 19 февраля 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие", - говорится в сообщении.

"Третьяковская галерея после проведенной реставрации подтвердила предоставление на выставку пострадавшей от акта вандализма в декабре 2021 года работы Анны Лепорской "Три фигуры", - отметили в пресс-службе.

Лепорская считается воспитанницей Малевича.

Инцидент с картиной произошел 7 декабря 2021 года во время выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургском "Ельцин-Центре". Охранник Александр Васильев нарисовал гелевой ручкой глаза на лицах фигур. В конце августа Мировой суд в Екатеринбурге назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и принудительное лечение, а также наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Свою вину бывший сотрудник ЧОП признал, принес извинения Третьяковской галерее, пожертвовал в фонд ее поддержки 5 тыс. рублей.

Картину стоимостью более 74 млн рублей полностью восстановили, ущерб превысил 250 тысяч рублей.

На открывающейся в октябре выставке будет представлено 98 работ из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Вятского художественного музея, Краснодарского краевого художественного музея, Томского областного художественного музея, Ярославского художественного музея, Витебского художественного музея, Музея-усадьбы "Кусково", а также частных коллекций.

Среди художников, чьи произведения будут представлены в экспозиции, - Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Эдуард Криммер, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис и другие.

Для выставки в Москве кураторы проекта, впервые показанного в арт-галерее "Ельцин-Центра", дополнили экспозицию графикой из Третьяковской галереи, супрематистским фарфором из Государственного Эрмитажа и музея-усадьбы "Кусково", живописью из Витебского художественного музея.

Центральной темой выставки станет история одного из наиболее ярких периодов деятельности Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства: от формирования объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства") в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в 1930-х.