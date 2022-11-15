Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Еврейский музей в Москве отметит 10-летие масштабной программой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еврейский музей и центр толерантности празднует свой десятый день рождения и приглашает 20 ноября на специальную программу - на протяжении всего дня там можно будет посетить бесплатно обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, посмотреть семейный интерактивный спектакль и побывать на концерте.

Как сообщает пресс-служба музея, его гости смогут узнать об истории еврейского народа от античности до наших дней, познакомиться с творчеством Казимира Малевича, Марка Шагала и других русских авангардистов, узнать о тайных кодах еврейского искусства, отправиться в кулинарное путешествие, поучаствовать в буккроссинге, где в настоящий момент задействовано более 300 книжных изданий по еврейской истории, культуре, художественная литература на русском языке и книги разной тематики на иврите.

Кроме того, гостям предложат ознакомиться со ставшей знаменитой библиотекой Шнеерсона. Особая программа предусмотрена для детей и подростков.

Кульминацией станет концерт группы Acid Hasid, которая, как отметили в пресс-службе музея, "несет миру неиссякаемую энергию" еврейской, русской, балканской и цыганской музыки. "На сцене золотой состав групп "Добраночь", "Кабриолет" и группировки "Ленинград" звучит как изысканный арт-проект", - сказали в музее.

Еврейский музей и центр толерантности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Минкультуры РФ не готовит новый законопроект о лишении званий уехавших из РФ артистов

Умершие знаменитости

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });