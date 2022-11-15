Еврейский музей в Москве отметит 10-летие масштабной программой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еврейский музей и центр толерантности празднует свой десятый день рождения и приглашает 20 ноября на специальную программу - на протяжении всего дня там можно будет посетить бесплатно обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, посмотреть семейный интерактивный спектакль и побывать на концерте.

Как сообщает пресс-служба музея, его гости смогут узнать об истории еврейского народа от античности до наших дней, познакомиться с творчеством Казимира Малевича, Марка Шагала и других русских авангардистов, узнать о тайных кодах еврейского искусства, отправиться в кулинарное путешествие, поучаствовать в буккроссинге, где в настоящий момент задействовано более 300 книжных изданий по еврейской истории, культуре, художественная литература на русском языке и книги разной тематики на иврите.

Кроме того, гостям предложат ознакомиться со ставшей знаменитой библиотекой Шнеерсона. Особая программа предусмотрена для детей и подростков.

Кульминацией станет концерт группы Acid Hasid, которая, как отметили в пресс-службе музея, "несет миру неиссякаемую энергию" еврейской, русской, балканской и цыганской музыки. "На сцене золотой состав групп "Добраночь", "Кабриолет" и группировки "Ленинград" звучит как изысканный арт-проект", - сказали в музее.