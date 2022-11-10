Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Народный художник России, главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов скончался на 79-м году жизни, сообщили в театре.

"Огромное горе у нас: ушел из жизни Станислав Бенедиктов. Народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской Академии художеств, кавалер Ордена Дружбы, профессор Школы-студии МХАТ, любимый и неповторимый главный художник РАМТа", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале театра.

В РАМТ сообщил, что информация о времени и месте прощания появятся позже.

Бенедиктов родился 8 июня 1944 года. Бенедиктов ставил спектакли во МХАТе с Олегом Ефремовым ("Уходя оглянись", "Эльдорадо", "Призраки среди нас"), в Малом театре ("Головокружение", "Вызов"), в Большом театре ("Деревянный принц", "Рыцарь печального образа", "Эскизы"), в музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко ("Старший сын", "Отелло"), в Кремлевском балете ("Наполеон Бонапарт", "Лебединое озеро", "Невский проспект"), в Софийском оперном театре ("Снегурочка"), в Берлинском театре "Фройндшафт" ("Крестики-нолики") и Национальном театре Рейкьявика ("Отцы и дети"). С 1985 года занимал пост главного художника РАМТ.