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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков

Самым популярным у читателей стал роман "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила лауреатов XVII сезона, церемония награждения прошла в Доме Пашкова в четверг.

Первого места удостоился Павел Басинский с литературным исследованием об "Анне Карениной".

Второе место жюри присудило Алексею Варламову за биографическую книгу о философе Василии Розанове "Имя Розанова".

На третьем месте оказался Сергей Беляков с документальным романом "Парижские мальчики в сталинской Москве". Книга также стала обладателем специального приза "Выбор поколения", учреждённого премией "Большая книга" в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодёжной среде и повышения интереса к отечественной литературе.

Кроме того, были названы победители читательского голосования. Самым популярным у читателей стал роман "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной, на втором месте - "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, на третьем месте - "Каждые сто лет" Анны Матвеевой.

Специальный приз "За вклад в литературу" присужден Институту прикладной астрономии Российской академии наук за вклад в увековечивании литературных деятелей России в Солнечной системе.

Как отметил во время церемонии генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда - "советские астрономы - сотрудники Института - открыли и назвали большое количество малых планет именами классиков XIX-XX веков: Пушкин, Гоголь, Чехов, Шаламов, Тарковский, Каверин, Светлов, Солженицын и многие другие. Всего ими было открыто более 800 астероидов и многим из них присвоили имена великих русских писателей".

Лауреатом пятого сезона премии "Литблог" стала Дина Озерова - автор блога "Книжный странник".

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредители которого - АО "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь", компания Vi. Соучредители премии: Минцифры, Минкультуры, Институт русской литературы РАН и другие.

Большая книга Алексей Варламов Павел Басинский Сергей Беляков Гузель Яхина
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