Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Народное голосование отдало первое место Захару Прилепину

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Первого места 18-го сезона национальной литературной премии "Большая книга" удостоился писатель Евгений Водолазкин с романом "Чагин". Награждение лауреатов прошло в Доме Пашкова в Москве.

Второе место занял Юрий Буйда с романом "Дар речи". Третье место жюри премии отдало Алексею Сальникову и его роману "Оккульттрегер".

В короткий список финалистов премии этого сезона ранее вошли также Василий Авченко с документальным романом "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем", Оксана Васякина с романом "Роза", Эдуард Веркин с романом-дилогией "cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада", Михаил Визель с биографической книгой "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России", Захар Прилепин с биографией "Шолохов. Незаконный", Дмитрий Захаров с романом "Комитет охраны мостов", Алексей Колмогоров с романом "ОТМА. Спасение Романовых", Евгений Кремчуков и "Волшебный хор", Родион Мариничев с рукописью повести "Комендань", Хелена Побяржина с романом "Валсарб", а также Михаил Турбин - "Выше ноги от земли" и Александра Шалашова с романом "Салюты на той стороне".

Победителей "Большой книги" выбрало жюри премии - Литературная академия, насчитывающая более ста человек.

Специального приза "Выбор поколения" удостоилась Оксана Васякина с романом "Роза". Победителя здесь определило жюри студентов факультетов креативных индустрий, социальных наук, гуманитарных наук и Школы коммуникаций НИУ "Высшая школа экономики" из разных городов России.

В народном голосовании премии "Большая книга" на рекомендательном сервисе LiveLib, в котором приняли участие почти 5,5 тысячи читателей, первое место занял Захар Прилепин с биографией "Шолохов. Незаконный", на втором месте оказался Дмитрий Захаров с романом "Комитет охраны мостов", на третьем месте - Эдуард Веркин с романом-дилогией "снарк снарк: Чагинск. Снег Энцелада". Последний месяц голосования доступ к текстам финалистов на сайте партнёра премии, цифрового сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" был бесплатным.

Лауреатом премии "_Литблог" стала Анастасия Шевченко, которая ведет блог "Заметки панк-редактора".

Из 322 работ, выдвинутых на соискание награды в начале года, в длинный список вошло 51 произведение, из них Совет экспертов отобрал 15 произведений короткого списка, который был оглашен 1 июня.

"Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры, Российская библиотечная ассоциация и другие.

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Помимо основных наград, также могут быть вручены специальные призы и дипломы.