Умер писатель Алексей Слаповский

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщил литературовед, писатель и журналист Александр Архангельский.

"Умер Леша, Алексей Слаповский, выдающийся писатель, сценарист, принципиальный прямой человек", - написал Архангельский на своей странице в соцсетях.

Несколько дней назад Слаповский был госпитализирован в больницу с поражением легких, после чего попал в реанимацию. В начале декабря писатель был выписан из больницы после тяжелой пневмонии.

Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета. В 1982-1989 гг. работал корреспондентом на радио и телевидении, в 1990-1995 гг. - редактор и завотделом журнала "Волга".

Автор романов, повестей, киносценариев, пьес, которые идут в российских театрах.

В 2001 году переехал в Москву. Автор сценария сериалов "Остановка по требованию", "Участок", фильма "Ирония судьбы. Продолжение", а также сценариев к телефильмам по собственным романам "Я не я", "Синдром Феникса" и др.

Лауреат первой премии на I Европейском конкурсе пьес за "Вишнёвый садик" (1994), Всероссийского конкурса драматургов (1996), премии за лучший сценарий ("У нас убивают по вторникам") на Первом международном кинофестивале "Текстура" (2010, Пермь).

Произведения Слаповского "Синдром феникса", "Большая книга перемен" и "Неизвестность" стали финалистами национальной премии "Большая книга". Его работы "Первое второе пришествие", "Анкета", "День денег", "Качество жизни" были финалистами премии "Русский Букер".