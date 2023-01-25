На кинофестивале стран ШОС покажут семь картин из России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Семь российских картин примут участие в кинофестивале стран ШОС в Индии, из них две - "Подельники" режиссера Евгения Григорьева и "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой - в конкурсной программе, сообщили в пресс-службе "Роскино".

Кинофестиваль стран ШОС, который пройдет с 27 по 31 января, станет "первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф", говорится в сообщении.

В секции SCO Country Focus/ "Фокус на страны ШОС" от России заявлены "Сердце пармы" Антона Мегердичева, "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, а в секции Director Focus/ "Фокус на режиссера" - "Иван Денисович" Глеба Панфилова. В секции Children Focus/ "Фокус на детскую аудиторию" Россию представит анимационный фильм "Чинк: хвостатый детектив", а в секции короткометражного кино - работа "Мой друг Тигр".

Кроме того, в рамках фестиваля "Роскино" при поддержке Минкультуры организует российский павильон, где международным партнерам будут представлены съемочные локации в России, а также возможности копродукции.

Как отметила генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто, слова которой привели в пресс-службе, сотрудничество в сфере кинематографа между странами ШОС сегодня активно развивается.

"Российская индустрия находится в тесном диалоге со странами - членами ШОС, особенно с государствами СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) (...) Уверена, что кинофестиваль стран ШОС в Мумбаи станет еще одним важным шагом к расширению партнерства российских кинематографистов с представителями индустрий стран ШОС. Кроме того, фестиваль даст возможность презентации России как съемочной локации и партнера по совместному кинопроизводству", - сказала Шалыто.

В программу кинофестиваля в разных секциях включены также фильмы Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки, Армении, Азербайджана, Белоруссии. Всего в рамках фестиваля будет показано более 55 картин.

Первый кинофестиваль стран ШОС состоялся в 2018 году в Циндао (Китай).