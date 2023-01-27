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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Рукописный сборник стихов Цветаевой продали на торгах за 7,2 млн рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рукописный сборник стихов поэтессы Марины Цветаевой продали на торгах аукциона "Литфонд" за 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"26 января аукционный дом "Литфонд" провел торги, в ходе которых были продажи, многократно превосходящие стартовую ставку. Самым дорогим лотом стала рукописная книга Марины Цветаевой, заявленная по начальной цене 5,5 миллионов рублей. Рукопись Цветаевой "Литфонд" продал за 7, 25 млн рублей", - сообщили в аукционном доме.

Проданная рукопись, которая состоит из цикла стихотворений - всего семь произведений, представлена в обложке и написана красными чернилами. Эта рукопись обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

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Также на торгах было продано петровское издание баснописца Эзопа - "Эсоповы притчи повелением царскаго величества напечатаны в Москве лета Господня 1712 в марте". Книга при заявленной аукционом стоимостью в 1,4 млн рублей была продана за 3,1 млн.

Один из самых редких альбомов XX века - "Семнадцать портретов" Юрия Анненкова с предисловием Анатолия Луначарского - ушел на торгах за 2,8 млн рублей. Альбом содержит два портрета Льва Троцкого, четыре портрета Григория Зиновьева и по одному портрету Льва Каменева, Климента Ворошилова и других видных революционеров того времени. Все портреты воспроизведены способом фототипии. Этот альбом был изъят из продажи спустя два года после выхода, почти весь тираж был уничтожен.

Также на торгах за 220 тыс. рублей было продано прижизненное издание Александра Пушкина "Новоселье".

Марина Цветаева
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